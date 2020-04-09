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Ifo: Avro Bölgesi gelecek aylarda resesyona girecek

Avro Bölgesi ekonomisinin gelecek aylarda resesyona gireceği ve ekonomik üretimin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,3 ve ikinci çeyrekte yüzde 10,5 daralacağı tahmininde bulunuldu.

09.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:02
Ifo: Avro Bölgesi gelecek aylarda resesyona girecek
Avro Bölgesi ekonomisinin gelecek aylarda resesyona gireceği ve ekonomik üretimin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,3 ve ikinci çeyrekte yüzde 10,5 daralacağı tahmininde bulunuldu.
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından, İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) iş birliğiyle Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne ilişkin hazırlanan rapor yayımlandı.
Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin gelecek aylarda "resesyona" gireceği belirtilerek, ekonomide 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 2,1 ve ikinci çeyrekte yüzde 10,5 daralma beklendiği kaydedildi.
Yılın üçüncü çeyreğinde ise bölge ekonomisinin toparlanarak yüzde 8,7 büyüyeceği tahmininde bulunuldu.
Raporda, yenip tip koravirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiye "eşi görülmemiş bir şok" yaşattığı belirtilerek, "Bunun bir sonucu, sanayi üretiminde sert oynaklıklar görülmesi oldu." değerlendirmesine yer verildi.
Bölgede sanayi üretiminin ilk çeyrekte yüzde 4,4 azaldığının hatırlatıldığı raporda, söz konusu üretimin ikinci çeyrekte yüzde 18 küçülmesinin ve üçüncü çeyrekte toparlanarak yüzde 19 büyümesinin beklendiği kaydedildi.
Raporda, yılın birinci ve ikinci çeyreğinde sırasıyla yüzde 3,3 ve 13,6 azalması beklenen hanehalkı tüketici harcamalarının, üçüncü çeyrekte yüzde 12 artacağı belirtildi.
Yatırım tahminlerine de raporda yer verildi. Buna göre 2020'nin ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3, ikinci çeyreğinde yüzde 10 azalması beklenen yatırımların, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 10,4 seviyesinde artması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi, Güncel
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