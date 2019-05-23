Ifo İş İklimi Endeksi Mayıs'ta 97.9'a düştü

– Almanya Ifo İş İklimi, Nisan ayındaki 99.2 düzeyinden Mayıs'ta 97.9'a geriledi.
Almanya merkezli Ifo Ekonomik Araştırmalar Merkezi'ne göre iş iklimindeki söz konusu düşüş, mevcut iş durumundaki olumsuz değerlendirmeye bağlı olurken, gelecek aylara ilişkin görünümün değişmediği ve Almanya ekonomisinin hala yukarı yönlü ivmeyi kazanamadığı belirtildi.
Bu dönemde imalat iş ikliminde hafif bir düşüş görülürken, şirketlerin mevcut durum değerlendirmesi olumsuz oldu. Buna karşın, beklentiler Eylül 2018'den bu yana ilk kez yükselirken, Mayıs'ta kimyasal sektörü üzerindeki olumsuz hava yerini iyimserliğe bıraktı.
Hizmet sektöründe iş ikliminde büyük bir düşüş görüldü ve endeks, Nisan 2013'ten bu yana görülmeyen düzeylere geriledi. Söz konusu düşüşe paralel olarak gelecek aylara ilişkin beklentiler de Mayıs'ta düştü.
Ticarette iş iklimi geçen aya göre düşerken, bu düşüşe toptan satışlardaki gelişmelerin sebep olduğu belirtildi. Buna rağmen, perakendecilerin mevcut durumdan memnun oldukları görülürken, gelecek ayalara yönelik beklentilerini de yukarı yönlü olarak değiştirdikleri vurgulandı.
İnşaatta iş iklimi üst üste üçüncü kez yükseldi. Şirketlerin olumlu yöndeki mevcut durum değerlendirmeleri iyimserliklerini korudu.
- İstanbul
Almanya
, Ekonomi
Kaynak: DHA