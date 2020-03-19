Ifo: İş ortamı çöktü, Alman ekonomisi resesyona giriyor

Almanya 'da geçen ay 96 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi, martta 1991'den bu yana puan olarak en büyük düşüşü kaydederek 87,7'ye geriledi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mart ayı Almanya İş Anketi öncü sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, şubatta 96 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Dünyası Endeksi, bu ay koronavirüsün etkisiyle 87,7 puana geriledi. Söz konusu azalış, puan olarak 1991'den bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçerken, endeks de Ağustos 2009'dan beri en düşük seviyesine geriledi.

Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi ise bu dönemde 93,2 puandan 82'ye geriledi. Mevcut Durum Endeksi de 99 puandan 93,8 puana düştü.

"Mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler önemli ölçüde kötüleşti"

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman yöneticiler arasındaki duyarlılığın büyük ölçüde kötüleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öncü Ifo İş Dünyası Endeksi, şubatta 96 puandan martta 87,7 puana düştü. Bu, puan olarak 1991'den beri en büyük düşüş olurken, endeks de Ağustos 2009'dan beri en düşük seviyesine geriledi. Özellikle şirketlerin beklentileri, daha önce hiç olmadığı kadar karardı. Alman yöneticiler arasındaki mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler de önemli ölçüde kötüleşti. Alman ekonomisi resesyona giriyor."

Koronavirüsün küresel etkileri nedeniyle uzmanların çoğu, ihracat odaklı olan Alman ekonomisi için bu yıl önemli bir ekonomik gerilemeden endişe duyuyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, 2009 finansal krizinde yüzde 5,6 küçülmüştü.

Öte yandan, Ifo, 1949'dan beri yayımlanan Ifo İş Dünyası Endeksi sonuçlarını koronavirüs salgını nedeniyle olağan dışı durum göz önüne alınarak ilk kez öncü verilerle yayımlandığını duyurdu. Nihai veriler, 25 Mart'ta yayımlanacak.

Almanya'da ekonomi, geçen yıl yüzde 0,6 büyümüştü. Hükümet, koronavirüs salgını öncesi büyümenin bu yıl yüzde 1,1'e yükselmesini bekliyordu.

Kaynak: AA