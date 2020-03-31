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Ifo: Koronavirüs, Bavyera'ya 64-138 milyar avroya mal olabilir

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin 2020'de Almanya'nın en büyük eyaleti Bavyera'ya senaryolara bağlı olarak 49 milyar avro ile 138 milyar avro arasında mal olacağını bildirdi.

31.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:56
Ifo: Koronavirüs, Bavyera'ya 64-138 milyar avroya mal olabilir
Almanya 'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin 2020'de Almanya'nın en büyük eyaleti Bavyera 'ya senaryolara bağlı olarak 49 milyar avro ile 138 milyar avro arasında mal olacağını bildirdi.
Fuest, yaptığı yazılı açıklamada, virüsten dolayı şirketlerin faaliyetlerini geçici askıya almasının ekonomik olarak ülkenin en güçlü eyaletlerinden Bavyera'yı Almanya'nın geri kalanından daha fazla etkileyeceğini vurguladı.
Ifo Başkanı Fuest, "Varsayımlara bağlı olarak maliyetler değişecek. Eğer şirketler iki aylık bir süre için kapalı kalırsa, maliyetler 49 ila 94 milyar avroya kadar çıkabilir. Bu da yıllık ekonomik büyümeyi yüzde 7,7 ile 15 puan arasında azaltacaktır. Eğer kapanış üç ay boyunca devam ederse, maliyetler 68 ile 138 milyar avroya kadar yükselir ki bu da yüzde 10,8 ile 22,1 puanlık bir ekonomik büyüme kaybına denk gelir. Bu, Bavyera'nın Almanya'nın geri kalanından biraz daha büyük bir tehdit altında olduğu anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.
Ifo'nun hesaplamalarına göre, Avusturya'ya sınır Bavyera'da ekonomik faaliyetlerin durmasının bir haftalık uzatılmasının 5 ile 11 milyar avroluk ek maliyetlere sebep olacağını aktaran Fuest, "Bu da ekonomik büyümede 0,8 ile 1,8 puanlık bir düşüşe neden olacak. Uzatmanın bir aydan 2 aya çıkartılması maliyetleri 37 milyar avroya yükseltecek veya ekonomik büyümede 7,1 puanlık kayba yol açabilecek." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi, Almanya, Bavyera, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ifo: Koronavirüs, Bavyera'ya 64-138 milyar avroya mal olabilir - Haberler

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