Ifo: Koronavirüs, Bavyera’ya 64-138 milyar euroya mal olabilir
Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, koronavirüs krizinin 2020'de Almanya'nın en büyük eyaleti Bavyera'da 138 milyar euroya mal olabileceğini açıkladı.
31.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:38
Almanya 'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) Başkanı Clemens Fuest, koronavirüs krizinin 2020'de Almanya'nın en büyük eyaleti Bavyera 'da 138 milyar euroya mal olabileceğini açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com