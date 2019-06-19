19.06.2019 16:54
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İfrit Filmi

İfrit Filmi

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Birbirlerini çok seven Gökhan ve Naciye evlilik planları yapmaktadırlar. Ancak Gökhan’ın bir saldırıya uğraması ve akabinde sakat kalması sevgililerin arasının açılmasına neden olur. Ailesinin baskılarına daha fazla dayanamayan Naciye, Gökhan’ı terk ederek eski sevgilisi Burak’a geri döner. Yaşadıklarından sonra psikolojisi iyice bozulan Burak, Naciye’nin terk etmesini gurur meselesi yapar ve genç kadının kendisine dönmesini sağlamak için medyuma büyü yaptırmaya başlar. Geçmişte de Burak’ın benzer büyüleri Naciye’ye yaptırması işlerin daha da karışmasına neden olur. Yapılan büyüler sonucu Naciye’ye musallat olan varlıklar, genç kadını tehlikeli biri haline getirir.


Yönetmen: Suat Ay
Senaryo: Suat Ay, Volkan Ocaklı
Oyuncular: Zeynep Buse Kale, Emre Erdoğan, Vahit Karabey, Sevcihan Tunca, Muhammed Tuhan, Müge Koç, Ayten Oral, Nafiye Şener, Tuanna Ahmedova, Faruk Demirtaş
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: İfrit
Yapımcı Firma: M.S.F. Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 28.06.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Kale, Yönetmen, Sinema

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