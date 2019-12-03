IFS: Dijitalleşme sürecinde hız ve zaman kilit kavramlar olacak

– IFS Gelecek Yatırımcıları Platformu kapsamında düzenlenen zirve de dijitalleşme sürecinde şirketler için en önemli kavramın hız ve zaman olacağı vurgulandı.

Dijital dönüşüm konusunda 20 yıldır 500'ün üzerinde şirkete destek veren IFS Türkiye, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den dünyaya dijital dönüşümün de yardımı ile daha fazla sürdürülebilir başarıya imza atan şirket kazandırmak amacı ile kurduğu IFS Gelecek Yatırımcıları Platformu kapsamında bir zirve düzenledi.

Toplamda beş oturumla gerçekleşen zirvenin, sürdürülebilirlik ve uçtan uça dijitalleşmenin konuşulduğu ilk oturumunda "hız" ve "zaman" önemlerinin altının çizildiği "kilit kavramlar" oldu. Yapılan konuşmalarda dijital dönüşümde gençlerin etkisi sıklıkla vurgulandı. Z kuşağının istek ve beklentilerine göre ürün ve servisler üretilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Dijital Dönüşüm İçin Gençlere Güven Tam Olmalı Global Ligde Başarı İçin Beyin Göçü Tersine Çevrilmeli

Global arenada var olmanın dijital boyutunun konuşulduğu ikinci oturumda dünya markası olmayı hedeflese de aile şirketlerinin stratejik planlamalarında dijitalleşmeyi hala üçüncü sıraya koyuyor olması tartışıldı.

Yapay Zekada Etik ve Dijitalleşmede Kültürel Dönüşüm Konularına Dikkat

"What's Next?/Sırada Ne Var?" başlığı ile gerçekleşen oturumda siber saldırıların şekil değiştirdiğini, artık fark etmeden sızan siber saldırılar ile karşı karşıya olduğumuzun altı çizildi ve dijitalleşme de kültürel değişimin önemi vurgulandı. Zirvenin dikkat çeken diğer konularından bir diğeri ise şirketlerin modern çağı takip ederek, dijital değişim gerçekleştirirken kendi varoluş sebeplerini ve bu bağlamda en az beş yıl sonraki hedeflerini unutmamaları gerektiğine değinildi.

Cinsiyetçi Veriler Yüklenen Yapay Zeka Yanlış Kararlar Alıyor

Kullanıcı deneyimi ve yeni nesil teknolojilerin konuşulduğu oturumda ise 2030'larda klavye ve farenin tarihe karışacağı ve mimikler ile teknolojik iletişim kurulabileceğine konuları ele akındı. Artırılmış gerçeklik uygulamalarının hayatın her alanına erişeceğini belirten konuşmacılar, 2045 yılında sanatsal faaliyetlerin de yapay zeka tarafından gerçekleştirileceğinin düşünüldüğünü, yapay zekanın bir Bach ya da barok eserin kopyalarını yapabileceğini belirtti. Dünyayı anlamlandırma konusunda teknoloji hızına göre geride olduğumuzun belirtildiği oturuma damgasnı vuran yorum ise insanların cinsiyetçi kararları üzerinden data yüklenen yapay zekanın yanlış kararlar aldığı oldu.

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- İstanbul