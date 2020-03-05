İFSAK 40. Ulusal Kısa Film Ve Belgesel Yarışması ödülleri açıklandı!

İFSAK 40. Ulusal Kısa Film Ve Belgesel Yarışması'na katılan 462 film bu yıl İFSAK sinema biriminden Berna Kuleli ,kısa film yönetmeni geçen yılın yarışmasında kurmaca dalında Sonsuz filmiyle en iyi film ödülünü alanMurat Çetinkayave yapımcı Sadik İncesu tarafından izlenerek ön elemeyi geçen filmler belirlendi.

Ön elemeyi geçen filmler yönetmen Yeşim Ustaoğlu tarafından değerlendirilerek en iyiler seçildi.

Ayrıca her sene verilen İFSAK Sinema Emek Ödülü'nü yıllarını tiyatro ve sinemaya adamış büyük oyuncu, senarist ve yönetmen Macit Koper'e takdim edildi.