İftar sofralarının serin lezzeti: "Tirşik çorbası"

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Amanos ve Toros dağlarından toplanan ve yılan otu olarak bilinen tirşiğin soğuk yapılan çorbası, sıcak geçen ramazan günlerinde iftar sofralarına serinlik katıyor.Asıl adı "Arum - Maculatum" olan halk arasında tirşik veya yılan otu diye bilinen bitkinin, un, tarhana, nohut, dövme (yarma) ve ayranla bir araya gelmesiyle "Tirşik çorbası" ortaya çıkıyor.Özellikle Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın yanı sıra bazı güneydoğu illerinde bolca soğuk olarak tüketilen "Tirşik çorbası" yaz sıcaklarının etkili olduğu ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının aranan lezzeti oluyor.Osmaniyeli ev hanımı Fatma Sivridemir, dağlardan topladıkladıkları taze yılan otların konserve şeklinde muhafaza ederek iftar sofralarında "Tirşik çorbası" olarak soğuk olarak tükettiklerini, ramazanın bu yıl yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte çorbanın geçen yıllara göre daha fazla tüketildiğini söyledi.Kızyusuflu köyünde yaşayan Rahime Tarımcı da, tirşik çorbasını yapmanın zahmetli olduğunu dile getirerek, "Dağdan topladığımız otları pişirip konserve yapıyoruz. Sonra da Ramazan ve sıcak yaz günlerinde soğuk olarak tüketiyoruz. Tirşik, Ramazan soframızın vazgeçilmez yiyeceğidir. Yapımı zor ama yemesi güzeldir" diye konuştu."Tırşik" adıyla çıkarılan derginin Kadirli temsilcisi olan Kadir İslamoğlu, tirşik çorbasının özellikle Doğu Akdeniz illerinde yaygın olarak içildiğini söyledi.Sıcak geçen Ramazan aylarında tirşiğe olan talebin daha da arttığına dikkat çeken İslamoğlu, "Bahar aylarında doğada yetişen yılan otu olarak bilinen bitki, zahmetli bir yolculuğun ardından ramazan sofralarına geliyor. Yöre kadınlarınca dağlardan toplanan yılan otu, temizlenip doğranıyor ve pişirilmesinin ardından konserve haline getiriliyor. Pişirildikten sonra konserve şeklinde muhafaza edilerek, yılın her günü ve özellikle iftar sofralarında soğuk tüketiliyor." diye konuştu.