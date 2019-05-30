İftar sonrası müşterilere müzik ziyafeti

Siirt
'te mahalli şarkıcı olan İsa Danış, iftarın ardından işlettiği çay ocağına gelen müşterileri için türküler söylüyor.
Ramazan ayı dolayısıyla müşterileri için haftanın bir günü özel program düzenleyen Danış, cümbüş eşliğinde Arapça, Türkçe ve Kürtçe türküler söylüyor.
Sesinin güzel olması dolayısıyla gelen talep üzerine program yaptığını belirten Danış, şöyle konuştu:
"Siirt'imizin örf ve adetlerinden biri gerçekleştiriyorum. Programı internet üzerinden canlı yayın yaparak il dışındaki hemşehrilerimize sesimizi ulaştırıyoruz. Onların istedikleri türküleri söylüyorum. Hatta Almanya
, ABD
, Suudi Arabistan
ve Katar
'da oturan Siirtliler de izliyor. Müşteriler uygulamadan memnun." Yalova
'da yaşayan Siirtli Galip Avdos ise İsa Danış'ın sesinin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Danış'ı dinlemek için Yalova'dan Siirt'e geldim. Aynı zamanda memleket ve dostlarımızla hasret de gideriyoruz. " dedi. Süleyman Aslan
da Danış'ı dinlemek için programın düzenlendiği geceler çay ocağına geldiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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, Güncel