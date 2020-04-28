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İftar ve sahurun vazgeçilmez lezzeti "sucuk içi"ne talep arttı

Kayseri'ye özgü lezzetler arasında yer alan, hem sahur hem de iftar sofralarında sıkça tüketilen sucuk içi ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.

28.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:20
İftar ve sahurun vazgeçilmez lezzeti
Kayseri'ye özgü lezzetler arasında yer alan, hem sahur hem de iftar sofralarında sıkça tüketilen sucuk içi ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.
Ramazan ayında üretimi artan sucuk içi tok tutmasının yanında lezzetiyle de damak çatlatıyor. "İrişkik" adıyla da anılan sucuk içi, büyükbaş hayvanın kaburga etinden çekilen kıymayla yapılıyor.
İçine atılan baharatların ardından yoğrulan sucuk içi, kavrulduktan sonra hem iftar hem de sahur sofralarını süslüyor.
Sucuk ve pastırma satışı yapan Mehmet İpek, yaptığı açıklamada, sucuk içine ramazan ayında daha çok rağbet olduğunu söyledi.
Sucuk içinin Kayseri'ye has bir lezzet olduğunu vurgulayan İpek, sahur ve iftar sofralarında sıkça yer aldığını belirtti.
Sucuk içinin farklı bir lezzeti olduğunu aktaran İpek, şunları kaydetti:
"İçinde kimyon, toz biber, farklı baharatlar, tuz ve sarımsak yer alır. Makine değmeden doğal bir şekilde elle yapılır. Bir saat elle yoğurulur, etin rengi değişir. Dinlendikten sonra 4-5 gün içerisinde tüketilmesi gerekir. Tat olarak eski Kayseri sucuğuna benzer. Ana yemek özelliğine sahip değildir hafif bir yiyecektir. Ramazanın ilk günlerinde talep fazla özellikle kargo ile satışlarımızda yoğunluk var."
Sucuk içinin kilosu ise 60-80 lira arasında değişiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel, Haber

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