İftar Yemekleri, Yaşlı, Kimsesiz Ve Hastaların Evlerine Götürülüyor

Ramazan ayında kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma ruhunun pekişmesi amacıyla her gün kurulan iftar sofrasında, hayırseverlerin katkısı ile 2 bin 500 kişiye iftar yemeği veren Nevşehir Belediyesi, orucunu açmak için buraya gelen vatandaşların dışında hasta ve yalnız yaşayan yaşlıların evlerine yemek servisi yapıyor. Bu kapsamda her gün büyük bir titizlik ve özveriyle hazırlanan yemekler, tespit edilen kişi ve ailelere iftar saatine kadar görevli personellerce ulaştırılıyor.

Sıcak yemek hizmetinden özellikle Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurulan iftar çadırına gelemeyen, yürümekte zorluk çeken yaşlı, kimsesizler ve hastalar yararlanıyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan ayında Nevşehirli hayırseverlerin katkıları ile Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurulan iftar sofralarında paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığını söyledi.

Her gün akşam binlerce kişinin bir araya gelip oruçlarını açtığı iftar sofralarına katkı koyan tüm hayırseverlere teşekkür eden Arı: "Ramazan ayında dostluk, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik ön plana çıkıyor. Bu duygularla hayırseverlerimiz ile birlikte özel bir iftar çadırı kurduk ve burada tüm vatandaşlarımızla birlikte iftar yapıyoruz. Ancak iftar soframıza gelemeyen hasta, kimsesi olmayan, bakıma muhtaç vatandaşlarımızın da güzel bir ramazan geçirmeleri için sıcak yemek hizmeti başlattık. Tüm vatandaşlarımız için Ramazan sofralarına bir parça katkımız olabilirse kendimizi mutlu sayarız." dedi.

Kaynak: Bültenler