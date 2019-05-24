İftara Ne Kadar Kaldı? İşte 24 Mayıs Cuma İl İl İftar Vakitleri

Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayında yeni bir güne başladık. Ve bugün 19. oruç için niyetlendik. Akşam ezanı ile birlikte açacağımız oruç için sabırla beklemeye başladık. Günlerin uzun olması ve her geçen gün ile değişen iftar vakti nedeniyle iftara ne kadar kaldı halen kontrol edilmeye devam ediliyor. Yaşadığınız şehre göre iftar vakti ve Ramazan imsakiyesi arayanlar için hazırladığımız bağlantı ile şehrinizde iftara kaç saat kaldı görebilirsiniz. Aynı zamanda şehrinize ait Ramazan İmsakiyesi 2019 tablosuna bakabilirsiniz. İşte diyanetin verilerine göre hazırlanan 23 Mayıs Perşembe il il iftar vakitleri...

İFTARA NE KADAR KALDI? (RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019)

KAZAYA KALAN ORUCU TUTMANIN BELLİ BİR SÜRESİ VAR MIDIR?

Ramazan ayında tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de, "İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar." (Bakara, 2/184) buyurulmaktadır. Kaza oruçlarının peşpeşe tutulması hakkında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu oruçların, geciktirilmeksizin bir an önce tutulması uygun olur. Çünkü bu bir Allah hakkıdır. Kişi ne zaman öleceğini bilemez. Ramazan orucunun kazası, oruç tutmanın haram olduğu günler dışında her zaman yapılabilir. Hz. Peygamber?(s.a.s.), iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri kurban bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67).

ORUÇ TUTMANIN YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber?(s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).

ORUÇ DUASI

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

Diğer yandan iftar duası okuyarak orucunu açmak isteyenler şu duayı okuyabilirler:

"Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema ahhertü."

Anlamı: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla."