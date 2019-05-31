İftara ne kadar kaldı? İşte 31 Mayıs Cuma il il iftar vakitleri

Mübarek Ramazan ayı sona ermek üzereyken bugün 26. Ramazan orucu için niyetlendik. Ve akşam ezanı ile birlikte açacağımız iftar vaktini beklemeye başladık. Her gün değişen namaz saatleri nedeniyle iftara ne kadar kaldı halen kontrol etme ihtiyacımız oluyor.Yaşadığınız şehre göre iftar vakti ve Ramazan imsakiyesi arayanlar için hazırladığımız bağlantı ile şehrinizde iftara kaç saat kaldı görebilirsiniz. Aynı zamanda şehrinize ait Ramazan İmsakiyesi 2019 tablosuna bakabilirsiniz. İşte diyanetin verilerine göre hazırlanan 31 Mayıs Cuma il il iftar vakitleri...

İFTARA NE KADAR KALDI? (RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019)

İFTAR DUASI

Geri çevrilmeyen üç duadan biri olması nedeniyle iftar duası önemli bir yeri vardır. Bu nedenle, öncelikle Peygamber Efendimiz'in ettiği şekilde dua edebilir veya halis niyetle içimizden geldiği gibi yürekten dua edebiliriz.

İki cihan serveri Peygamber Efendimizi, bir hadisinde şöyle buyurmuştur: " Üç kimsenin duası reddolunmaz" iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası, Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve" izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim" diye yemin eder.''

İftar Vaktinde Yapılacak Dua

Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "

Manası:

"Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

Diğer Bir İftar Duası:

Arapçası: Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

Anlamı: Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

PEYGAMBERİMİZİN İFTAR DUASI VE TÜRKÇE MANASI

Sevgili Peygamberimizi Hazreti Muhammed, iftar vakti orucunu açarken "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." diye dua ederdi.

Peygamberimizin ettiği iftar duasının Türkçe manası "Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum."

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise "Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti." derdi.

TRT ekranlarında Nur Subaşı'nın seslendirdiği iftar duası:

Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabbim! Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

SAHUR DUASI

Sahur, oruç tutmak için imsak vaktinden önceki yemek vaktine verilir. Orucu saha sağlıklı tutabilmek için sahura kalkmak gerekir. Hz. Peygamber, bir hadis-i şerifinde "Sahur yiyiniz; çünkü sahurda bereket vardır." buyurmuştur. Sizler için sayfamızda Peygamber Efendimiz'in sahur duası ile birlikte dua örneklerini derledik.

PEYGAMBERİMİZİN SAHUR DUASI VE TÜRKÇE MANASI

Peygamber Efendimiz'in sahurda okuduğu bir dua şu şekildedir:

"Ey bu gecenin ve biraz sonra elacak sahurun Rabbi olan Alleh'ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle Amin."

Oruçların daha da anlamlı hale gelmesi için edilen sahur duası Arapça sözlerle de ifade edilebilir:

"Allahümme inni es'elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey'in en tağfirali"

Meali:Allah'ım! Her şeyi kuşatan her şeyi içine alan o geniş rahmetinle beni bağışlamanı diliyor ve benim günahlarımı, hata ve kusurlarımı affetmeni istiyorum.

Akılda kalması daha kolay olan sahur duası Türkçe sözleri ile edilebilir.

"Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar.

"Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu benzer biçimde ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; kabahatimi bu günde bağışla; ey âlemlerin ilâhı! Affet beni, ey kabahatleri affeden Rabbim! Allah'ım!"

"Bu günde emrini icra etmek için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel keyfini bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretlisi"