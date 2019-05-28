İftardan sonra sıra dışı evlilik teklifi

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Taner Mılık, kız arkadaşı Seyhan Umur'a evinin önünde mumlar yakıp, havai fişek ve müzik eşliğinde evlenme teklif etti.Bir süredir birlikte olduğu Seyhan Umur ile hayatını birleştirmek isteyen Taner Mılık, dün akşam ailesi, dostları ve 3 kişilik müzisyen grubu ile birlikte iftar sonrası kız arkadaşının evinin önüne gitti. Mılık ve yanındakiler, yere mumlar yakıp, havai fişek attı. Daha sonra müzisyenlerin sanatlarını icra ettiği sırada sesleri duyup, sokakta düğün yapıldığı zanneden Umur, dışarıya çıktığında gördüğü romantik manzara karşısında şaşkına döndü. Kız arkadaşının dışarıya çıktığını gören Mılık, yanında getirdiği yüzüğü çıkartarak kız arkadaşına, "Seyhan seni seviyorum. Benimle evlenir misin?" diyerek evlilik teklifinde bulundu. Umur'un, evlilik teklifini kabul edip, yüzüğü parmağına takmasının ardından çift, sokakta dans etti.





Kaynak: DHA