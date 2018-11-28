İftira Suçundan Aranan 1 Kişi Tutuklandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:56



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:56

Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mucur adli makamlarınca iftira suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan 1 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mucur adli makamlarınca hakkında yakalama kararı ile arandığı tespit edilen Y.D. ikamet ettiği bir otelde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR