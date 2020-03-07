İGA CEO'su Samsunlu: Koronavirüs nedeniyle doluluk oranlarında yüzde 4- 5 azalma var

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Hüseyin Kadri Samsunlu, koronavirüs salgınından olumsuz etkilendiklerini belirterek, "Türkiye ile 5 ülke arasındaki uçuşlar durdurulmuş durumda. Bunu toplam yüzde 8 ile 10'u arası diye düşünebilirsiniz. Dolayısı ile doluluk oranlarında da yüzde 4- 5 bir azalma var. Biz bu işten yüzde 15 civarında etkilendik" dedi.

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Hüseyin Kadri Samsunlu, Antalya'da Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu tarafından düzenlenen TÜGİK 2020 konferansına konuşmacı olarak katıldı.

'DÜNYADA YAKLAŞIK 4,5 MİLYAR İNSAN SEYAHAT EDİYOR'

Havacılığın, dünyanın savunma gücü en yüksek sektör olduğuna işaret eden İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Hüseyin Kadri Samsunlu, şöyle devam etti:

"Bu sektör her sene yüzde 4-5 büyür. En büyük krizlerin olduğu 12 Eylül döneminde bile yolcu sayısı bir miktar aşağı geldi sonra hızlanarak devam etti. Önümüzdeki 20 yılda, dünyada 20 bin tane yolcu uçağı var, bu sayı 40 bin olacak. Dünyada yaklaşık 4,5 milyar insan seyahat ediyor. Bu sayı 2 katına çıkacak. Orta gelir grubu dünya nüfusunun yüzde 40'ı. Orta gelir grubu önümüzdeki 20 yıl içinde yüzde 40'tan 56'ya çıkacak. Sayı büyüdükçe bu uçakları indirecek havalimanlarına ihtiyaç var."

'COĞRAFYA BİZİM KADERİMİZ'

İstanbul coğrafi konumu nedeniyle aktarma limanı olma potansiyeli taşıdığını belirten Samsunlu, "Coğrafya bizim kaderimiz. İstanbul'un 3 saat uçuş mesafesinde 60 tane ülke, 120 tane havalimanı var. Biz buralardan İstanbul'a yolcuları taşıyoruz. Buradan da büyük uçaklarla kıtalar arası gönderiyoruz. Dünyada en çok uçan ülke biziz. 126 ülkeye Türkiye'nin bağlantısı var. Bizden sonra bize yakın ilk ülke Fransızlardır ve 90 ülkedir. Bu kadar büyüme kapasitesi bulunan bir sektörde bu kadar büyük bir bayrak taşıyıcınız varsa ve siz bu havalimanını sadece Türkler değil dünya için yapmışsanız o zaman bu havalimanına gerek var. Biz bu havalimanını yapınca Dubai kendi 20 yılda yapacağı yatırım programını kaldırdı. Almanya, Amsterdam, Frankfurt bizim rakibimizdir. Ama arazileri olmadığı için sadece 1 terminal yapabiliyorlar. Bizim burada havalimanı yaptığımız sürede bunlar belki sadece 1 pist ya da terminal yapacaklar. İstanbul bu avantajını kullanırsa, Afrika bu hızla büyümeye devam ederse çok nüfuslu Asya ve Pasifik dünya ekonomisinden daha fazla bir pay aldığı bir dünyada, İstanbul bir sürü insanın aktarma limanı olacaktır ve o nedenle bu yatırım kesinlikle gereklidir" diye konuştu.

'18 HAZİRAN'DA ÜÇÜNCÜ PİSTİ AÇACAĞIZ'

İstanbul Havalimanı'ndaki kalkma zamanı oranlarından bahseden Hüseyin kadri Samsunlu, "Bizim havalimanımızda zamanında kalkma oranı yüzde 80-90 arası. Bu biraz da uçacağınız havalimanına da bağlı. Oralardan gelen uçağın ne zaman bağlantı uçağını yakalayacağı ile ilişkili. Kalkış süreleri uzun doğru ama bizim pistlerimiz havalimanının batı tarafında ama bizim doğu tarafında da kapılarımız var. Ondan dolayı özellikle yurt içi gelen yolcularımız 25-35 dakika sonra körüğe ulaşabiliyor. Bu da 18 Haziran'da üçüncü pisti açacağız onu açtığımızda bu süreler yaklaşık yarı yarıya düşeceğini düşünüyoruz" dedi.

'KORONAVİRÜS NEDENİYLE YÜZDE 15 KAYIP YAŞADIK'

Korona virüsün İstanbul Havalimanı'nı da etkilediğini vurgulayan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Hüseyin Kadri Samsunlu, şöyle konuştu:

"Türkiye ile 5 ülke arasındaki uçuşlar durdurulmuş durumda. Bunlar Çin, İran, Kore, Irak ve İtalya. Bu ülkelerden İstanbul'a gelen haftalık yolcu sayısı 100 bin kişi. Bu bir etki. Bunu toplam yüzde 8 ile 10'u arası diye düşünebilirsiniz. İnsanlarımız evinden çıkamayacak duruma getirildi. Ondan dolayı doluluk oranlarında da yüzde 4-5 bir azalma var. Biz bu işten yüzde 15 civarında etkilendik."

Panelin ardından TÜGİK Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erhan Özmen tarafından Hüseyin Kadri Samsunlu'ya plaket verildi.