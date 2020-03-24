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İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirlilerle ilgili açıklama

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, korona salgını nedeniyle Cezayir tarafından ülkelerine alınmayan ve İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan Cezayirlilerin ihtiyaçlarının İGA, Kızılay, Türk Hava Yolları ve Havaş tarafından karşılandığını açıkladı.

24.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:00
İGA'dan İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirlilerle ilgili açıklama
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, korona salgını nedeniyle Cezayir tarafından ülkelerine alınmayan ve İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan Cezayirlilerin ihtiyaçlarının İGA, Kızılay , Türk Hava Yolları ve Havaş tarafından karşılandığını açıkladı.
Binden fazla Cezayirli vatandaş korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Cezayir Hükümeti'nin aldığı karar doğrultusunda ülkelerine alınmadı. İstanbul'dan Cezayir'e seyahat etmek isteyen bazı Cezayirli yolcular İstanbul Havalimanı'nda mahsur kaldı. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Cezayirlilerin insani ihtiyaç ve gereksinimlerinin İGA, Kızılay, Türk Hava Yolları ve Havaş tarafından karşılandığı belirtti. Yapılan açıklamada, "İGA, Kızılay, Türk Hava Yolları ve Havaş, birkaç gündür binden fazla Cezayirli ziyaretçinin insani ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamaktadır. Öte yandan Türk hükümeti, Cezayir hükümetinin etkilenen uçuşlara iniş izni vermesi için bir haftadır çalışma yürütmektedir. Ayrıca İGA olarak, İstanbul Havalimanı'nda asayiş ve düzeni korumak adına yoğun mesai harcadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Türk Hava Yolları, İstanbul, Kızılay, Cezayir, Güncel

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