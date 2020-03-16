İGA'dan yeni tip koronavirüse karşı "kırmızı bant" uygulaması
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla havalimanında yolcular arası bekleme mesafesini belirleyen "kırmızı bant" uygulaması başlattı.
16.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:34
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla havalimanında yolcular arası bekleme mesafesini belirleyen "kırmızı bant" uygulaması başlattı.
İGA, Kovid-19'a karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi.
Sıraya girilen noktalara kırmızı bant çekilerek, yolcuların yakın temasta bulunmalarının önüne geçildi.
"Kırmızı bant" uygulaması ile "sosyal mesafeleşme" kuralları çerçevesinde yolcuların seyahatleri daha güvenli hale getirildi.
İGA, Kovid-19'a karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi.
Sıraya girilen noktalara kırmızı bant çekilerek, yolcuların yakın temasta bulunmalarının önüne geçildi.
"Kırmızı bant" uygulaması ile "sosyal mesafeleşme" kuralları çerçevesinde yolcuların seyahatleri daha güvenli hale getirildi.
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Kaynak: AA
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