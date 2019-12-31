İGA: Olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir sefer iptali yok

İSTANBUL Havalimanı işletmecisi İGA, İstanbul 'da dün etkili olan olumsuz hava koşullarının uçuşlarda gecikmelere sebep olduğunu ancak buna rağmen İstanbul Havalimanı'nda operasyonların kesintisiz devam ettiğini ve herhangi bir sefer iptalinin bulunmadığını açıkladı.

İGA'dan yapılan açıklamada havacılığın en önemli kuralının uçuş, can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğu belirtildi. Açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda da bu bilinçle çalışmaların sürdürüldüğü kaydedilerek, olumsuz hava koşulları sonrası yolcuların bu durumdan etkilenmemesi adına çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

"13 PAS GEÇME YAŞANMIŞTIR

İstanbul'da 2 gündür devam eden olumsuz hava koşullarının tüm ulaşım ağlarını olumsuz etkilediği, havalimanlarından gerçekleşen uçuşlarda da gecikmeler yaşandığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen operasyonda rüzgar sebebi ile 13 pas geçme yaşanmıştır. Bu yılın Nisan - Aralık dönemi ile geçen yılın aynı döneminde İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı karşılaştırıldığında; İstanbul Havalimanı'nda 620 uçak pisti pas geçerken, bu rakam Atatürk Havalimanı'nda geçen yıl 1.016 olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu yıl ortalamaları da gösteriyor ki; uçakların pisti pas geçme oranında İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın geçen yılki pas geçme sayısının yaklaşık olarak yarısı seviyesindedir. Havacılıkta pas geçme ve divert, emniyetli bir uçuşun önemli aşaması olup pilotların uçuş güvenliği için uygun gördüğü prosedürlerdir. İstanbul'u etkileyen olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı'nda, operasyon kesintisiz olarak devam etmekte ve herhangi bir sefer iptali bulunmamaktadır."

- İstanbul