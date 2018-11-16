İGA, Türkiye'nin Geleceğini Filizlendiriyor

Çevreci özellikleriyle yıllık 30,7 ton CO2 tasarruf etmesi öngörülen İstanbul Havalimanı'nı hayata geçiren İGA, Türkiye sathına yayılacak ağaçlandırma projesinin tamamlanması ile her yıl ortalama 70 bin ton CO2 salınımının önüne geçecek.

29 Ekim 2018'de gerçekleştirilen görkemli açılışın gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nda seferlerin başlamasının ardından, bu projeyi hayata geçiren İGA, tüm Türkiye'ye dokunan ağaçlandırma çalışmalarının ilkini dün Arnavutköy'de gerçekleştirdi.

İGA ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde, İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu ev sahipliğinde, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yüzer ve İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş'in katılımı ile yapılan etkinlikte ilk fidanlar toprakla buluştu.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu, ağaçlandırma çalışmalarının tüm Türkiye'ye ulaşacak bir proje olacağının altını çizerek: "Tüm Türkiye'ye dokunacak, dikim ve bakım çalışmaları ile toplamda 8 yılda tamamlanması planlanan ağaçlandırma çalışmamızla toplam inşaat alanı 76.5 km2 olan İstanbul Havalimanı'nın üçte ikisine karşılık gelen devasa bir alanda ağaçlandırma faaliyetinden bahsediyoruz. Bir kurum çatısı altında tek bir proje ile gerçekleştirilen en büyük ağaçlandırma çalışmalarından biri ile verimli topraklarımızın erozyonla yok olmamasına ve ülkemizin çölleşmesinin engellenmesine, önemli katkı sunacağız. Bu proje ile aynı zamanda 8 yılın sonunda toplamda 50 kilometrekarelik alandaki yaklaşık 10 milyon ağaç ile her yıl ortalama 70 bin ton karbon salınımının önüne geçilecek, binlerce ton verimli toprağın yok olması engellenecek. Projenin fikir aşamasından bu yana sürecin içerisinde destekleriyle yanımızda olan başta Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Cahit Turhan'a, Orman Genel Müdürümüz, Ağaçlandırma Daire Başkanımız ve İstanbul Orman Bölge Müdürümüze her türlü destekleri için İGA Ailesi adına teşekkür ederim."diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda çok önemli ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştirdiğini belirten İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş ise "Ağaçlandırdığımız bu bölge, İstanbul'un içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını sağlayan Terkos (Durusu) Göl Havzasıdır. Burada denizin gölle birleşmesini önlemek amacıyla 1960 yıllarda başlayan, Dünyanın en büyük Kumul Ağaçlandırma Projeleri arasında yer alan 2.100 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışmaları yapılarak, bugünkü tablo oluşturulmuştur. Bugün de bu sahada, İGA tarafından finanse edilen 50 hektarlık alanda, 80.000 adet fidan dikerek; İGA tarafından Türkiyenin farklı illerinde gerçekleştirilecek olan 5.000 ha alanda ağaçlandırma hedefinin ilk adımını başlatıyoruz. Ayrıca İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü olarak İstanbul'da son 16 yılda 27.000 hektar alanda 22 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk. İstanbulumuzun ormanlık alanlarını daha da artırmak için ağaçlandırma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.'' dedi.

Marmara Bölgesi'nde başlayacak, ardından ülke sathına yayılacak ağaçlandırma çalışmalarının, Türkiye'deki bozuk, parçalı doğal orman, çölleşme ve erozyonla mücadele sahalarında toplamda 5.000 hektarlık bir alanda gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar kapsamında fidan dikim faaliyetlerinin 5 yıl, bakım çalışmalarının ise her dikim sahası için 3 yıl olacak şekilde toplamda 8 yıllık bir sürede tamamlanması öngörülüyor.