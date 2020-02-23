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İGA üst yöneticisi Samsunlu'dan Ryanair üst yöneticisine tepki

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın üst yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu, Ryanair'in CEO'su Michael O'Leary'nin Müslüman erkeklere yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

23.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:28İGA üst yöneticisi Samsunlu'dan Ryanair üst yöneticisine tepki
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın üst yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu, Ryanair'in CEO'su Michael O'Leary'nin Müslüman erkeklere yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.
Samsunlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Ryanair CEO'su havalimanlarında Müslüman erkeklerin terörizm kaynağı olduğunu ve tehdit oluşturduğunu söylemiş. Nedir kaynağı? RA, Türkiye dahil Müslüman ülkelere neden uçuyor? Bu hafta Hanau'da 4'ü Türk, 9 kişiyi katleden kimdi? Irkçı söylemlere karşı dik durmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Dün, Times of London gazetesine açıklamalarda bulunan Ryanair'in CEO'su Michael O'Leary, Müslüman erkek yolcuları yönelik, "Bombacı kimdir? Bunlar kendi başlarına seyahat eden bekar erkekler olacaklardır. Çocuklu bir aileyse geçip gitsin. Hepsini (aile üyelerini) havaya uçurma şansı sıfır. Bazı şeyleri söyleyemezsiniz çünkü bu ırkçılık olur. Ancak (bombacı) genellikle Müslüman inancındaki bekar, tek erkek olacaktır. Otuz yıl önce İrlandalıydı. Tehdit buradan geliyorsa, tehdidi ona göre ele alın." ifadelerini kullanmıştı.

CEO, Güncel

Kaynak: AA

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