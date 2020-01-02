Haberler » Güncel » İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı'ndan 'Çevre Farkındalığı' İçin İş Birliği - Haber

İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı'ndan 'Çevre Farkındalığı' İçin İş Birliği

Atılan çöplerin çevreye etkileri ve geri dönüşümü konusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan "Farkında Mısın?" Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması, İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliğiyle başladı.

02.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:03 İGA ve Çöpüne Sahip Çık Vakfı'ndan 'Çevre Farkındalığı' İçin İş Birliği

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde gelecek nesillere tertemiz, yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdüren iGA, bu faaliyetleri doğrultusunda Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliği yaparak "Farkında Mısın?" isimli Ulusal Fotoğraf ve Kısa Yarışmasına imza attı.

Başvuruları 23 Aralık 2019 tarihinde başlayan yarışmanın fotoğraf ve kısa olmak üzere iki ayrı kategorisi bulunuyor. Büyük Efes Sanat'ın da destekçisi olduğu yarışmaya başvurular 29 Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek olup, amatör ve profesyonel herkesin katılımına açık.

Amaç çevre farkındalığı oluşturmak...

Kaynaklarımızın sonsuzmuş gibi tükendiğine, çevreye atılan her parça çöpün doğada kuşaklar boyunca kaldığına, bu durumu tersine çevirmenin herkesin elinde olduğuna "Farkında Mısın?" yarışmasıyla dikkat çekilmesi amaçlanıyor.


Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:08   Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın ilk kez hakim karşısına çıktı - Haber
13:08   Sezen aksu sahiplendiği sıpayla evinden fotoğraf paylaştı - Haber
13:08   Sinop'ta camilerde kurulan sabitlenmiş sıralar kaldırıldı - Haber
13:08   Terörist Durmaz'dan "kemik testi" talebi - Haber
13:07   MEB'e 'ISO 9001' ve 'ISO 27001' kalite belgesi - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
11:00   Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
2.01.2020 13:10:26