Igad'dan Güney Sudanlı Muhalif Lidere "Tek Taraflı Ateşkes" Çağrısı

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Güney Sudan
'da muhalif "Ulusal Kurtuluş Cephesi" lideri Thomas Cirillo Swaka'ya ortak barış toplantılarına katılma çağrısı yaptı.
IGAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, IGAD Güney Sudan Özel Temsilcisi İsmail Wais, Swaka'ya, "Siz ve grubunuzu, 8 Mart
'ta barış anlaşmasına katılımınızla ilgili meselelerin ele alınacağı Etiyopya
'nın başkenti Addis Ababa
'daki ortak toplantıya katılmaya davet ediyorum." dedi.
Wais, "Toplantı barış anlaşması müzakerelerini yeniden başlatmayacak. IGAD, anlaşmayı reddeden tüm gruplara "bozguncu" muamelesinde bulunacak ve hesaba çekilmesi gerektiği gözüyle bakacak. Sizden, gelecekteki görüşmelere bağlılığınızı göstermek ve sivillerin acılarına son vermek için tek taraflı ateşkes ilan etmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.
Muhalif Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Swaka, şubatta yaptığı açıklamada, hareketinin Güney Sudan halkı için çalışacak bir yönetim sistemi kurmaya çalıştığını, yeni bir siyasi çözüme varılıncaya kadar hükümetle savaşını sürdüreceğini belirtmişti.
Güney Sudan'daki iç savaş süreci
Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık
2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.
IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.
Güney Sudan'daki en büyük silahlı muhalif gücün lideri Riek Machar ve 9 muhalif grubun çatı kuruluşu olan Güney Sudan Muhalefet İttifakı (SSOA), 30 Ağustos'ta Sudan'ın başkenti Hartum
'da gerçekleştirilen törenle barış anlaşmasının ilk metnini imzalamıştı.
Güney Sudan'da iç savaşın tarafları, geçen yıl eylül ayında, Doğu Afrika
ülkelerinin oluşturduğu Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) liderlerinin katılımıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da nihai barış anlaşmasına imza atmıştı. Ulusal Kurtuluş Cephesi, halkın taleplerini karşılamadığı ve yetersiz bulduğu gerekçesiyle anlaşmayı reddetmişti.
Addis Ababa, Güney Sudan, Sudan, Güncel
Kaynak: AA