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IGAD dönem başkanlığını Sudan devraldı

ADDİS Doğu Afrika'da sekiz ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu ve son dönemde etkisini artıran Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) dönem başkanlığı Sudan'a verildi.

29.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:48IGAD dönem başkanlığını Sudan devraldı
ADDİS Doğu 'da sekiz ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu ve son dönemde etkisini artıran Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) dönem başkanlığı 'a verildi.
'nın başkenti Addis Ababa'da Aden Körfezi ve Kızıldeniz güvenliğinin masaya yatırıldığı IGAD Liderler Zirvesi'nde yeni IGAD başkanının Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk olması kararı alındı.
Hamduk, yıllardır Etiyopya başbakanlarının oturduğu koltukta bir yıl boyunca görev alacak. Ayrıca, IGAD'ın yeni yönetici sekreteri Etiyopya'nın eski Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu olacak.
Bölgesel entegrasyonun sağlanmasında son yıllarda önemli rol oynayan IGAD'a Güney Sudan, Cibuti, Uganda, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali ve Sudan üye bulunuyor.

Addis Ababa, Etiyopya, Afrika, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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