Igc 2018/19 Dünya Mısır Üretim Öngörüsünü Yükseltti

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:44



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:44

– Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) 2018 - 2019 döneminde, dünya mısır üretiminin, bir önceki yıla göre 26 milyon ton artışla 1 milyar 74 milyon ton düzeyine yükseleceğini öngördü.IGC'nin 2017 – 2018 sezonu için öngörüsü Eylül ayında 1 milyar 74 milyon ton düzeyindeydi.IGC'nin yayınladığı Dünya Mısır Durumu Ekim 2018 Raporu'nda şu bilgi ve değerlendirmeler yer aldı:"IGC; 2017/18 sezonu sonunda 1.074 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır tüketiminin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton düşük ancak 2017/18 sezonundan 38 milyon ton yüksek, 1.112 milyon ton düzeyinde olmasını bekliyor."Konsey; 2017/18 sezonu sonunda 152 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır ticaretinin, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 1 milyon ton ve 2017/18 sezonundan 6 milyon ton yüksek, 158 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor."IGC; 2017/18 sezonu sonunda 304 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu mısır stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 5 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan 38 milyon ton düşük, 266 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor."Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2017/18 sezonu sonunda 70 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu mısır stoklarının, 2018/19 döneminde, son öngörüsünden 2 milyon ton yüksek ancak 2017/18 sezonundan 9 milyon ton düşük, 61 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıkladı." (Tablo)