İGC basın akademisi açılıyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve İGC tarafından uygulanan 'Basın Özgürlüğü için Örgütlü Gazeteciler ve Güçlü Dayanışma Projesi' programı kapsamında oluşturulan İGC Basın Akademisi'nin resmi açılışı 18 Haziran 2019 Salı günü, saat 18.00'de Akademi Merkezi'nde yapılacak.

Açılışa Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in yanı sıra seçkin bir davetli topluluğunun katılması bekleniyor.

Proje, 'Güçlü Gazeteci, Özgür Medya' hedefiyle AB desteği ile ortaklar Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından Ocak 2019'da uygulanmaya başlandı.

Proje kapsamında oluşturulan İGC Basın Akademisi'nde, ilk etapta 4 ayrı başlıkta ücretsiz eğitimler sürüyor.

Kaynak: Bültenler