İGDAŞ abonelikleri biyometrik imza ile yapılabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, Biyometrik İmza (Güvenli Elektronik İmza) projesini hayata geçirerek, doğalgaz abonelik ve sözleşme işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapabilme imkanı sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İGDAŞ Biyometrik İmza Projesi ile doğal gaz abonelik ve sözleşme işlemleri için şubeye gelen vatandaşlar, zorunlu birçok evraka gerek kalmaksızın, tablet cihazları üzerinde biyometrik imza ile işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Konuya ilişkin bilgi veren İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacak teknolojik uygulamalar geliştirmeye önem verdiklerini belirtti.

Kurumsal dijital dönüşüm süreci kapsamında, iş süreçlerini gelişen teknolojiye uyumlu hale getirmek ve abonelerin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdikleri bu proje sayesinde işlemleri çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirdiklerini aktaran Özmen, bununla birlikte, ıslak imza, basılı evrak, ek belgelerin fotokopisi gibi birçok evraka gerek kalmadığı için kağıt, iş gücü ve zaman tasarrufu sağladığını, aynı zamanda çevreye de katkıda bulunduklarını ifade etti.

Biyometrik İmza uygulamasıyla ilgili abonelerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Özmen, "Çeşitli kurum ve kuruluşlardan projemizle ilgili bilgi ve deneyim talepleri alıyoruz. Bu da bizim ne kadar doğru ve başarılı bir iş yaptığımızın göstergesidir. Bu konuda önemli bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Uygulama öncesinde İGDAŞ şubelerine işlem yapmak için gelen vatandaşlardan evrak fotokopileri isteniyor, yapılan işlemin yazıcıdan çıktısı alınıyor ve bir nüshası fiziksel arşivde saklanıyordu.

İGDAŞ şubelerinde yıllık bir milyonun üzerinde işlem yapıldığı düşünüldüğünde, şubelerde üretilen sözleşme ve eklerinin fiziksel arşivde saklama koşullarının temini ve muhafazası büyük maliyetler oluşturuyordu.

Biyometrik İmza ile oluşturulan evrak müşterilere mail olarak gönderiliyor ve kurumun dijital arşiv sisteminde saklanıyor.

Kaynak: AA