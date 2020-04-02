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İGDAŞ ÇALIŞANI BENGÜL DEMİREL KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel koronavirüsten hayatını kaybetti.

02.04.2020 23:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:15
İGDAŞ ÇALIŞANI BENGÜL DEMİREL KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel koronavirüsten hayatını kaybetti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Demirel'in vefat haberini, sosyal medya hesabından "İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik. İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz." diyerek duyurdu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Ongun, Güncel
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