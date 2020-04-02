İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel koronavirüsten hayatını kaybetti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Demirel'in vefat haberini, sosyal medya hesabından "İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik. İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz." diyerek duyurdu.

Kaynak: DHA