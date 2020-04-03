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İGDAŞ çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti

İGDAŞ çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti İBB iştiraklerinden İGDAŞ'ta çalışan Bengül Demirel korona virüsten hayatını kaybetti.

03.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:35
İGDAŞ çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti
İSTANBUL - İBB iştiraklerinden İGDAŞ'ta çalışan Bengül Demirel korona virüsten hayatını kaybetti.
İGDAŞ'ın Maltepe Hizmet Binasında görevli Bengül Demirel korona virüs nedeniyle dün akşam hayatını kaybetti. Bengül Demirel'in 16 Mart tarihinde kronik rahatsızlığı nedeniyle izne ayrıldığı öğrenildi. Acı haberi İBB Basın sözcüsü Murat Ongun twitter hesabından duyurdu. Ongun yaptığı açıklamada, "
"İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik. İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz" dedi.
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İGDAŞ çalışanı korona virüsten hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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