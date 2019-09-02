İGDAŞ'ın yeni genel müdürü Mithat Bülent Özmen oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) yeni yönetim şekillenmeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İGDAŞ'ın başına çok deneyimli bir bürokratı getirdi. Daha önce hem banka ve finans kuruluşlarında hem de reel sektörde üst düzey yöneticilik yapan Dr. Mithat Bülent Özmen İGDAŞ'ın yeni genel müdürü oldu.

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN KİMDİR?

1988-1992 yılları arasında Mülkiye'de siyaset bilimi ve kamu yönetimi okudu. AB Jean Monnet Bursiyeri olarak özel sektörü temsilen gittiği University of Kent, Brussels School of International Studies'den uluslararası ilişkiler yüksek lisans derecesi aldı. Doktorasını Okan Üniversitesi'nde bankacılık ve finans üzerine yaptı.

1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı'nda iş hayatına başlayan Dr. Özmen, 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu'na katıldı. Devam eden süreçte hem banka ve finans kuruluşlarında hem de reel sektörde üst düzey yöneticilik yapan Dr. Özmen, en son Doğalgaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

Çeşitli üniversitelerin MBA ve yüksek lisans programlarında risk yönetimi, finansal yönetim, finansal piyasalar ve kurumlar dersi veren Dr. Özmen'in, Türkiye'de dar gelirli hane halklarının konut sorununun çözümüne yönelik yeni bir finansal model öneren kitap çalışması, Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlandı. Dr. Mithat Bülent Özmen aynı zamanda Ekonomist, cnnturk.com ve Bloomberg Businessweek'te köşe yazarlığı yapmaktadır.

DAHA ÖNCE DE YÖNETİM KURULU BELLİ OLMUŞTU

İBB en önemli şirketlerinin başında gelen İGDAŞ'ta yönetim kurulu da geçen haftalarda belli olmuştu. Bir milyar 420 milyon TL sermayeli İGDAŞ'a, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut yönetim kurulu başkanı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli yönetim kurulu başkan yardımcısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu yönetim kurulu başkan yardımcısı, Koç Üniversitesinden Zeynep Neyza Akçabay yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştı.