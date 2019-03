İGDAŞ Mobil Uygulaması Vatandaşın Hizmetinde

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, mobil uygulamasını İstanbulluların hizmetine sunuldu. Artık vatandaşlar veznede sıra beklemek yerine tek tuşla birçok işlem yapabilecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ Mobil uygulamasını ocak ayında vatandaşların hizmetine sundu. Vatandaşlar bu uygulama ile bağlantı ve abonelik sözleşmesi, sözleşme fesih, fesih sonrası iade bilgileri, gaz açma, randevu tarihi, sayaç arıza bildirimi gibi birçok hizmetten faydalanabilecek. İGDAŞ Mobil Uygulama hizmetinde vatandaşlar e-devlet kapısından da giriş sağlayabilecek. Faturaların görüntülenip ödenebildiği uygulamada, sayacın arızalı olduğunu düşünen aboneler kontrol talebinde bulunabilecek, faturalarının içeriklerine itiraz edebilecek."VATANDAŞLAR GÜNÜN HER SAATİNDE İŞLEM YAPABİLECEK"Dijital dünyaya ayak uydurmanın gerekli olduğunu söyleyen İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım, uygulamayla ilgili şunları söyledi:"İGDAŞ Mobil Uygulamasını bu yılbaşı itibari ile uygulamaya aldık. Kısa zamanda 10 binlerce vatandaşımız Mobil uygulamayı telefonlarına indirerek kullanmaya başladı. Mobil uygulama ile birlikte online işlemler dediğimiz işlemler sayısı katlanarak artmaya başladı. ve vatandaşlarımız günün her saati istediği noktadan kendi menüsüne ulaşıp aynı gerçek şubede yaptığı gibi işlemleri Mobil şubeden yapabilmekte. Bunlara örnek verecek olursak; abonelik, bağlantı sözleşmesi, fesih etme, feshedilen sözleşmenin para iadesi, proje kontrol sırasında projelerinin ne aşamada olduğunun takibi gibi bütün işlemleri tek tuşla yapabiliyor vatandaşlarımız. Vatandaşımız bu uygulama ile sorgulayabilmekte, itiraz dilekçesi varsa yapabilmekte ve bunları takip edebilmektedir. Vatandaşlarımız şubelerde sıra beklemek yerine mobil şubeden çok rahatlıkla bütün işlerini halledebilirler. Vatandaşlarımız bu uygulamayı her telefona indirebilir."Vatandaşlar, İGDAŞ Mobil UygulamasınıIOS ve Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirebilecek. - İstanbul