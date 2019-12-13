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İğdigül sokak hayvanları için öğrencilerle buluştu

Sokak hayvanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için, Türkiye'nin birçok ilini motosikleti ile dolaşarak sahne gösterisi yapan, dizi ve sinema oyuncusu Semih İğdigül, Milas Belediyesi'nin katkılarıyla Milas'ta öğrencilerle buluştu.

13.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:19İğdigül sokak hayvanları için öğrencilerle buluştu
Sokak hayvanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için, 'nin birçok ilini motosikleti ile dolaşarak sahne gösterisi yapan, dizi ve sinema oyuncusu Semih İğdigül, Belediyesi'nin katkılarıyla Milas'ta öğrencilerle buluştu.

Milas'ta ortaokul ve lisesi öğrencileri ile buluşan Semih İğdigül, sokak köpeklerinin durumlarını, aç kalmalarını, hayvan barınaklarına verilmelerini ve yalnız bırakılmalarının zorluklarını anlatan gösterisini sundu. Ardından, sokak hayvanlarına eziyet edilmemesi, özellikle kış mevsiminde sokak hayvanlarının aç ve susuz bırakılmaması, petshoplardan hayvan alınmaması gerektiği vurgusunu yapan görseller izletti. Semih İğdigül tarafından hazırlanan gösteriyi Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çayırlı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bekir Güney'de ilgiyle izledi.

Gösteri sonunda açıklamalar yapan Semih İğdigül "Eğitim şart diyerek, Türkiye'yi karış karış dolaşmaya başladım. Okullarda minik yüreklerle, genç yüreklerle, büyük yüreklerle bir araya geldim. Güldük, eğlendik yeri geldi ağladık. Ben birikimlerimi güzel kardeşlerimle paylaşmaya çalışıyorum. Her gittiğim yerde unutulan bazı şeyleri hatırlatıyorum. Sokakta hayvana işkence var, ölüm var, lütfen duyarlı olalım" dedi. - MUĞLA

Milas Belediyesi, Türkiye, Milas, Güncel

Kaynak: İHA

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