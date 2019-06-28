28.06.2019 23:06
Haberler » Güncel » Haber

Iğdır 2. Geleneksel Kayısı Festivali başladı

Iğdır 2. Geleneksel Kayısı Festivali başladı

Iğdır'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Geleneksel Kayısı Festivali" kortej yürüyüşü ile başladı.

Iğdır 'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Geleneksel Kayısı Festivali" kortej yürüyüşü ile başladı.
Iğdır Belediyesince düzenlenen festivalde, belediye önünden başlayan kortej yürüyüşü Valilik Yolu mevkisinde son buldu.
Belediye Başkanı Yaşar Akkuş , burada yaptığı konuşmada, Doğu'nun Çukurovası olarak bilinen Iğdır'ın tanıtımının çok iyi yapılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:
"Iğdır'ın kayısısı sofralık olduğundan tüketim ömrü 10 gündü ve bu nedenle pazarlama imkanı sınırlıydı. Artık günümüz teknolojisi şartları ve ulaşım kayısı için pazar bulmamıza imkan sunuyor. Bu da yerli üreticimiz için ciddi bir gelir durumuna dönmüştür. Biz de yerel yönetimler olarak kayısıyı bu tür etkinliklerle tanıtmaya çalışacağız. Iğdır'ı sadece kayısısıyla değil diğer bütün ürünleriyle dünyaya tanıtacağız."
Konuşmanın ardından program, Kafkas dans ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.
İkramların yapıldığı festivalin ilk günü, sanatçılar İlkay Akaya ve Veysi Ermiş konserleriyle sona erdi. 3 gün sürecek festivalde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Kaynak: AA
Akkuş , Fethi Yaşar , Iğdır , Güncel

Son Dakika Haberleri
00:14 Kadın çiftçiler yarışıyor bilgi ve proje yarışması
00:13 Bayburt'ta bedelli askerlerin yemin töreni
00:05 Kısa sürede büyüdü: Alevler geceyi aydınlattı
00:03 Koalisyon güçlerinden Taiz'e hava saldırısı: 7 ölü, 4 yaralı
00:01 Kırgızistan'da 5. Dünya Halk Destanlar Festivali
00:01 GÜNDEM ÖZETİ / 29 Haziran 2019
00:00 7 aylık bebeğini karpuzun için oturtarak serinletti