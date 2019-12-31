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Iğdır'a 300 sosyal konut yapılacak

"Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Iğdır'a 300 sosyal konut yapılacak.

31.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Iğdır'a 300 sosyal konut yapılacak
"Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Iğdır'a 300 sosyal konut yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleyeceği "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi 16 Aralık 2019 itibari ile başladı. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek olan 100 Bin Sosyal Konut projesine 15 Ocak 2020 yılına kadar talepler toplanacak. Proje kapsamında Iğdır'da 300 sosyal konut yapılacak, sosyal konutlardan 210 tanesi 2+1, 90 tanesi ise 3+1 olacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin proje İlinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir. Başvurularda 2+1 için 500 TL, 3+1 için 1.000 TL başvuru bedeli alınacak.

Başvurularda, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri öncelikli olacaktır. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecek. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacağı belirtildi. - IĞDIR

Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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