Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak
Iğdır'a il dışından gelen kişiler 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
03.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:22
İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde, Iğdır'a dışarıdan gelen herkes 14 gün boyunca ikametlerinde karantinaya alınacak.
Kararı ihlal edip ikametlerinden ayrılanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak.
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Kaynak: AA