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Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak

Iğdır'a il dışından gelen kişiler 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

03.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:22
Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak
Iğdır 'a il dışından gelen kişiler 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde, Iğdır'a dışarıdan gelen herkes 14 gün boyunca ikametlerinde karantinaya alınacak.
Kararı ihlal edip ikametlerinden ayrılanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Iğdır, Güncel
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