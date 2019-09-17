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Iğdır Adliyesi'nde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Iğdır Adliyesi'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

17.09.2019 15:10Iğdır Adliyesi'nde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Iğdır Adliyesi'nde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yeğeninin boşanma davası nedeniyle adliyeye gelen E.E. ile yeğeninin kocası Seftar A. ve kardeşi Oruç A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E. tarafından tabancayla vurulan Oruç ve Seftar A. yaralandı.
Adliyeye çağrılan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oruç A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırgan ise polislerce gözaltına alındı.
Adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Iğdır, Güncel

Kaynak: AA

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