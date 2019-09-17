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Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 2 yaralı

Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 2 yaralıIĞDIR - Iğdır Adliyesinde Oruç Aras ve Settar Aras isimli kardeşler, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

17.09.2019 22:03Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 2 yaralı
Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 2 yaralı
IĞDIR - Iğdır Adliyesinde Oruç Aras ve Settar Aras isimli kardeşler, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Edinilen bilgilere göre, Oruç Aras ve Settar Aras, duruşma için bugün öğle saatlerinde Iğdır Adliyesine gitti. Adliye içinde duruşma saatinin gelmesini bekleyen Aras kardeşler, kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırganı adliye polisi etkisiz hale getirirken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Saldırıda yaralanan 2 kardeş ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsüne kurşun isabet eden Oruç Aras'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Iğdır, Yerel

Kaynak: İHA

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