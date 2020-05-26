IĞDIR Ağrı dağında bayramlaşma

Ağrı dağında bayramlaşmaIĞDIR Valisi Enver Ünlü, Ağrı Dağı Korhan Yaylası'ndaki karakolu ziyaret ederek askerlerle bayramlaştı.

26.05.2020 20:05 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:10
Ağrı dağında bayramlaşma
IĞDIR Valisi Enver Ünlü, Ağrı Dağı Korhan Yaylası'ndaki karakolu ziyaret ederek askerlerle bayramlaştı. Tank atışlarında hedefi vuran askerleri tebrik eden Vali Ünlü, eski tankçı olduğunu hatırlatarak memnun olduğunu söyledi.
Vali Enver Ünlü, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramis Murat Vural, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ile birlikte Ağrı Dağı 2100 metrede kurulan Korhan Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Jandarmayla bayramlaşan Vali Ünlü, şeker ikramında bulundu. Karakolda görevli jandarmalar Vali Ünlü'nün ziyareti anısına tank atışı yaptı. Tank atışlarını dürbünle izleyen Vali Ünlü, hedefi vuran jandarmaları tebrik etti. Eski bir tankçı olduğunu söyleyen Vali Ünlü, "Ziyadesiyle mutlu oldum" dedi. Vali Ünlü ve beraberindekiler daha sonra Suveren Jandarma yol kontrol noktası ile Türkiye-Ermenistan sınırındaki Alican Sırın Kapısı'nda görev yapan askerlerin bayramını da kutladı. IĞDIR Ağrı dağında bayramlaşma

Kaynak: DHA

Etiketler: Korhan Yaylası, Ağrı Dağı, Ağrı, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler
Son Dakika: ABD’de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Haber
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı
Zonguldak’taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13’e yükseldi Haber
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Haber
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti
Ukrayna’da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı Haber
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
ABD’de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü Haber
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
Haberler››Güncel››IĞDIR Ağrı dağında bayramlaşma - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:08: Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı - Haber 20:06: flaş - Haber 20:05: Hamile kadını tekmeleyip, polise saldıran muhtar, adli kontrolle serbest (2) - Haber 20:05: Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi - Haber 20:05: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda... - Haber 19:36: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı - Haberler 18:41: Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı - Haber 18:05: Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı - Haber 17:59: ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor - Haber 17:07: Normalleşme sürecinin 2. aşaması yarın başlıyor! İşte açılacak yerler - Haber