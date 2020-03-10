IĞDIR ATM'den para çekerken öldürüldü
ATM'den para çekerken öldürüldüIĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde, Yakup Tutka (20) bir bankanın ATM'sinden para çektiği sırada, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
10.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:50
ATM'den para çekerken öldürüldü
IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde, Yakup Tutka (20) bir bankanın ATM'sinden para çektiği sırada, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tutka, olay yerinde hayatını kaybederken, polis, mobese kameraları tarafından görüntülenen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Karakoyunlu ilçesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Yukarı Alican köyünde yaşayan Yakup Tutka, ilçe merkezine gelerek, bir bankaya ait ATM'den para çekmek istedi. Ancak bu sırada, motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi, Tutka'yı kurşun yağmuruna tuttu. Tutka, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar ise kaçtı. Polis, mobese kameraları tarafından görüntülenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yakup Tutka'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde, Yakup Tutka (20) bir bankanın ATM'sinden para çektiği sırada, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tutka, olay yerinde hayatını kaybederken, polis, mobese kameraları tarafından görüntülenen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Karakoyunlu ilçesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Yukarı Alican köyünde yaşayan Yakup Tutka, ilçe merkezine gelerek, bir bankaya ait ATM'den para çekmek istedi. Ancak bu sırada, motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi, Tutka'yı kurşun yağmuruna tuttu. Tutka, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar ise kaçtı. Polis, mobese kameraları tarafından görüntülenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yakup Tutka'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :IĞDIR ATM'den para çekerken öldürüldü
Etiketler : Karakoyunlu, ATM, Güncel
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