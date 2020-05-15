Iğdır Belediye Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı

Iğdır Belediye Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı (2)EMNİYET MÜDÜRÜNDEN HDP'Lİ VEKİLE: PROPAGANDA YAPMAIğdır Belediye Başkanı HDP'li Yaşar Akkuş'un gözaltına alınmasından sonra HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve İl Başkanı Haydar Mızrak ile bir grup partili, belediye binası...

15.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:21
Iğdır Belediye Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı (2)
EMNİYET MÜDÜRÜNDEN HDP'Lİ VEKİLE: PROPAGANDA YAPMA
Iğdır Belediye Başkanı HDP'li Yaşar Akkuş'un gözaltına alınmasından sonra HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve İl Başkanı Haydar Mızrak ile bir grup partili, belediye binası önünde açıklama yapmak istedi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, HDP'li Taşdemir'i uyararak, açıklama yapılmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Göllüce, polislere, belediye binası önünde toplanan grubun dağıtılması talimatını verdi. Bunun üzerine çevik kuvvet ve bölgede bulunan polis ekipleri, grubu dağıtmak isteyince arbede yaşandı. Polis ekipleri, kısa sürede HDP'li grubu dağıtarak, belediye önünden uzaklaştırdı. Polisin müdahalesini cep telefonu kamerasıyla çekmeye çalışan Taşdemir'i uyaran Göllüce, propaganda yapmaması uyarısında bulundu. Emniyet Müdürü Göllüce, "Bana propaganda yapma, karnım tok bunlara benim. Van'da Özalp'te 2 masum vatandaşım katledilmişti, onun işini savun sen" dedi. Iğdır Belediye Başkanı Akkuş’a terör gözaltısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Iğdır, Akkuş, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim’e yakışan, Hasan Şaş’tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20’ye yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın’ın Emir Sarıgül’le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç’tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim Haber
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Bir günlüğüne başkan olan CHP’li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi Haber
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı Haber
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı
Haberler››Güncel››Iğdır Belediye Başkanı Akkuş'a terör gözaltısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:00: ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1702 artarak 86 bin 970'e... - Haber 17:00: "Kalkınma Ajansları Doğada" projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı - Haber 17:00: Aydın'da 65 yaşındaki Kovid-19 hastası plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu - Haber 16:59: /ek bilgi fotoğrafla/ Komşusundan bulaştı: Eşi öldü, 70 yaşındaki Fatma teyze koronavirüsü yendi - Haber 16:58: Özel harekat polislerine, sanal ortamda eğitim - Haber 16:44: Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi - Haber 16:25: LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı - Haber 15:50: Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı - Haber 15:30: Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı - Haber