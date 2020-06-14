Iğdır Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 5 tutuklama

Iğdır Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 5 tutuklamaIĞDIR Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 5'i, mahkemece tutuklandı.

14.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:52
Iğdır Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 5 tutuklama
IĞDIR Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 5'i, mahkemece tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı'nca 15 Mayıs'ta görevden alındıktan sonra 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alınan Iğdır'ın HDP'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, 18 Mayıs'ta mahkemece tutuklandı. Bakanlık tarafından Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Enver Ünlü'nün talimatıyla belediyenin birimlerinde başlatılan incelemede, aralarında Yaşar Akkuş'un da bulunduğu 14 kişi hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Yaşar Akkuş tutuklu olduğu için gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. Yaşar Akkuş'un da aralarında bulunduğu 5 kişi, mahkemece tutuklanırken, 9 kişi ise serbest bırakıldı. Iğdır Belediyesi’ndeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 5 tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Iğdır, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Bakan Koca, vaka sayısının 1000’in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları Haber
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Yargıtay’dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda Haber
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme ’İstismar yok’ dedi Haber
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı Haber
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Haberler››Güncel››Iğdır Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 5 tutuklama - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:57: Seçer'den Anamur OSB için destek sözü - Haber 11:56: ABD'de polis bir siyahiyi daha öldürdü: Protestolar şiddetlendi - Haber 11:55: Çeşme'de sahilinde, ölü inek bulundu - Haber 11:54: 85 yaşındaki kadını taciz edip, 15 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu - Haber 11:54: Kayseri ve Nevşehir'de, MSÜ Aday Belirleme Sınavı başladı - Haber 09:20: Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda - Ekonomi 08:53: Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi - Haber 08:49: Sokağa çıkma planı yapanların canını sıkacak haber: Kuvvetli yağış geliyor - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler