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IĞDIR BELEDİYESİ YOLLARI SABUNLU SUYLA DEZENFEKTE EDİYOR

IĞDIR'da, koranavirüse karşı alınan önlemler kapsamında cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor.

26.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:58
IĞDIR BELEDİYESİ YOLLARI SABUNLU SUYLA DEZENFEKTE EDİYOR
IĞDIR'da, koranavirüse karşı alınan önlemler kapsamında cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüse karşı önlemler devam ederken, Iğdır 'da da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri, kentte yoğun olan cadde ve sokakları önce sabunlu daha sonra antibakteriyel suyla yıkayarak dezenfekte ediyor.
Iğdır'ı baştan sona dezenfekte ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, "Koronavirüs tehdidine karşı ilimizin temizliğine önem veriyoruz ve çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Hiçbir virüs, aldığımız önlemlerden daha güçlü değildir. Hemşehrilerimizin sağlığı ve mutluluğunu düşünerek mesai gözetmeksizin temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle çöp bırakma noktalarında yoğunlaşan kirliliğe hemen müdahale ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımızı, camilerimizi ve toplu yaşam alanlarımızın hepsini dezenfekte ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Iğdır, Güncel

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