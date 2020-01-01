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Iğdır bir çocuk annesi eşini öldürüp intihara kalkıştı

Bir çocuk annesi eşini öldürüp intihara kalkıştı (2)BOŞANMA DAVALARI VARMIŞIğdır'da, kendisini terk eden eşini tabancayla vurarak öldüren ardından ihtihara kalkışan Umut A.'nın Doğubayazıt Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

01.01.2020 22:09 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:10

Bir çocuk annesi eşini öldürüp intihara kalkıştı (2)

BOŞANMA DAVALARI VARMIŞ

Iğdır'da, kendisini terk eden eşini tabancayla vurarak öldüren ardından ihtihara kalkışan Umut A.'nın Doğubayazıt Medine Müdafii Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Öldürdüğü 1 çocuk annesi eşi Ebru A.'nın ise Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, çiftin uzun süredir geçimsizlik nedeniyle aralarından tartışmaların yaşandığı ve boşanma aşamasında oldukları belirlendi. Bir süre önce Doğubayazıt Adliyesi'nde görülen Ebru A. ve Umut A.'nın boşanma davasının çekişmeli geçtiği de ortaya çıktı.

'KADININ EMNİYET BİRİMLERİNDE BAŞVURUSU BULUNMADI'

Olayla ilgili valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimizde akşam üzeri yaşanan elim bir olayda E.A. hayatını kaybetmiş, kocası U.A. ise yaralı olarak Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ilk incelemelere göre olayın Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ikamet eden U.A. isimli şahısla, Mersin'de ikamet kaydı olduğu anlaşılan eşi E.A. arasında gerçekleştiği değerlendirilmekte olup, maktül E.A.'nın eşinden şiddet gördüğü yönünde il emniyet birimlerimize başvurusunun olmadığı tespit edilmiş, olayın ne şekilde gerçekleştiği yönünde adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Iğdır bir çocuk annesi eşini öldürüp intihara kalkıştı

Doğubeyazıt, Güncel

Kaynak: DHA


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