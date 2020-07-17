Iğdır Bisiklet Kulübü, 15 Temmuz ve Azerbaycan şehitleri için pedal çevirdi

IĞDIR Bisiklet Kulübü, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar ile Ermenistan'ın saldırısında şehit olan Azerbaycanlı askerler anısına pedal çevirdi. Soykırım Anıtını ziyaret eden bisikletliler Ermenistan'ı kınadı, şehitler için saygı duruşunda bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü sebebiyle Iğdır Bisiklet Kulübü, şehitleri anmak üzere bisiklet turu düzenledi. 70'e yakın bisikletlinin katıldığı Türk ve Azerbaycan bayraklarının açıldığı turda marşlar çalındı. Kent merkezini gezen bisikletli grup, Soykırım Anıtını ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu Türk ve Azerbaycan milli marşlarını okudu. Azerbaycan'a yönelik saldırıları sebebiyle Ermenistan'ı kınayan grup, şehitler için dua etti.

Iğdır Bisiklet Kulübü Başkanı Erdinç Turan, "15 Temmuz'un seneyi devriyesinde bu vatanın kutsal toprakları için can vermiş şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Günlerdir kardeş ülke olan Azerbaycan'da meydana gelen olaylardan dolayı şehitlerimize rahmet diliyor, saldırıları sebebiyle Ermenistan'ı kınıyoruz. Azerbaycan'ın acısı acımız, kederi kederimizdir" dedi.

Soykırım Anıtını ziyaret eden grup daha sonra bisikletleriyle bölgeden ayrıldı.