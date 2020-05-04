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IĞDIR Çobanların bulduğu 2 yavru kurt, biberonla beslendi

Çobanların bulduğu 2 yavru kurt, biberonla beslendiIĞDIR'da, çobanlar tarafından bulunan 2 kurt yavrusu, koruma altına alındı.

04.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:17
Çobanların bulduğu 2 yavru kurt, biberonla beslendi
IĞDIR'da, çobanlar tarafından bulunan 2 kurt yavrusu, koruma altına alındı.
Merkez Halifeli beldesi kırsalında, çobanlar tarafından 2 kurt yavrusu bulundu. İhbar üzerine Halfeli beldesine giden Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, yavru kurtları alarak müdürlüğe getirdi. Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu tarafından tedavileri yapılan ve biberonla beslenen yavru kurtlar, Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi.
Yetkililer, gün boyu beklemelerine rağmen anneleri yuvaya gelmediği için bir aylık oldukları tahmin edilen kurtları alarak, ölümden kurtardıklarını belirtti.
GÖRÜNDÜ DÖKÜMÜ
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-Bulunan yavru kurtlara biberonla süt verilmesi
Haber-Kamera IĞDIR, (DHA)
IĞDIR Çobanların bulduğu 2 yavru kurt, biberonla beslendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Çobanlar, Iğdır, Güncel, Haber

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