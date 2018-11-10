Iğdır'da 10 Kasım Töreni

Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80'nci yılında Iğdır
'da törenle anıldı. Zübeyde Hanım
Bulvarı Belediye Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan Program, saat 09: 05'te siren sesi ile 2 dakikalık saygı duruşu ve müteakiben İstiklal Marşı okunması ile son buldu.
Anma törenine, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Hakkı Bahadır Öztürk
, Belediye Başkanı Av. Murat Yikit
, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, Vali Yardımcıları, kurum müdürleri, askeri personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaş ve öğrenciler katıldı. - IĞDIR
Mustafa Kemal Atatürk,Iğdır
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:17