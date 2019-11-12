Iğdır'da 100 polisle kaçak cep telefonu operasyonu

IĞDIR Emniyet Müdürlüğü, iş yerlerine kaçak cep telefonu ve saat operasyonu düzenledi. Polis, yeraltı çarşısındaki işyerlerinde yaptığı aramada, çok sayıda cep telefonu, saat ve elektronik cihaza el koydu.

Elektronik eşya kaçakçılığını önlemek isteyen Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki Yeraltı Çarşısı'ndaki işyerlerini denetledi. Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin yönettiği ve yaklaşık 100 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, kaçak, çalıntı, faturasız olduğu, tespit edilen akıllı cep telefonu ile birlikte saat ve bataryalara el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen cihazlar incelendikten sonra Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilecek.