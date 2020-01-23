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Iğdır'da 11 milyon lira değerinde kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

IĞDIR'da durdurulan 2 TIR'da eşyalar arasına gizlenmiş çeşitli markalarda 183 bin 300 güneş gözlüğü ele geçirildi.

23.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:52Iğdır'da 11 milyon lira değerinde kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

IĞDIR'da durdurulan 2 TIR'da eşyalar arasına gizlenmiş çeşitli markalarda 183 bin 300 güneş gözlüğü ele geçirildi. Gözlüklerin gümrüklenmiş değerinin 11 milyon 128 bin 326 bin TL olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipler, 17 Ocak'ta şüphe üzerine 2 TIR'ı durdurdu. TIR'larda yapılan aramada, eşyaların arasına yerleştirilmiş vaziyette, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen 371 koli içerisinde çeşitli markalarda 183 bin 300 güneş gözlüğü ele geçirildi. Gözlüklerin gümrüklenmiş değerinin 11 milyon 128 bin 326 TL olduğu belirtildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.



Iğdır, Güncel

Kaynak: DHA

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